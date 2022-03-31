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Dünya

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege Yunan gölü değil

Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını söyledi.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 31.03.2022
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege Yunan gölü değil

Atina

Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır." diye konuştu.

Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır." dedi.

Venizelos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kara sularının 12 mil, Yunanistan kara sularının ise 6 mil olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede (kara sularımızı) genişletebiliriz." diye konuştu.

Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, "Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse, unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

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