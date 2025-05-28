Dolar
39.08
Euro
44.22
Altın
3,299.99
ETH/USDT
2,632.10
BTC/USDT
107,625.00
BIST 100
9,150.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Atina'da 48 saatlik greve giden taksicilerden Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda eylem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda eylem düzenledi.

Derya Gülnaz Özcan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Atina'da 48 saatlik greve giden taksicilerden Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda eylem Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Başkentte taksileriyle bir araya gelen taksiciler, Eleftherios Venizelos Havalimanı'na kadar konvoy halinde gitti.

Taksiciler, havalimanında düzenledikleri eylemde sektörlerinin sorunlarını sloganlarla dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Korsan taksicilikle mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini aktaran taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Konvoydaki taksicilerden biri Filistin bayrağı açarak, Filistin'e destek mesajı verdi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde, Taksiciler Sendikasının çağrısıyla bugün sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan 48 saatlik grev cuma sabah 06.00'ya kadar sürecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı
Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

Benzer haberler

Atina'da 48 saatlik greve giden taksicilerden Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda eylem

Atina'da 48 saatlik greve giden taksicilerden Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda eylem

Yunanistan turizm sezonuna 80 bin personel eksiğiyle giriyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'da içme suyundaki uranyum nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'da içme suyundaki uranyum nedeniyle 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor
Yunanistan'da Strep A bakterisi nedeniyle 9 okulda eğitime ara verildi

Yunanistan'da Strep A bakterisi nedeniyle 9 okulda eğitime ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet