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Dünya

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik grev başlattı.

Derya Gülnaz Özcan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Atina

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde, Taksiciler Sendikasının çağrısıyla yapılan grev kapsamında taksiciler bugün sabah saat 06.00 itibarıyla çalışmayı durdurdu.

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Grev cuma saat 06.00'ya kadar devam edecek.

Taksiciler, korsan taksicilik ile mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini dile getiriyor ve hükümetten sektörün sorunlarına çözüm bulmasını talep ediyor.

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