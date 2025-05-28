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Dünya

Yunanistan turizm sezonuna 80 bin personel eksiğiyle giriyor

Yunanistan'da turizm sezonuna sektörde 80 bin personel açığıyla başlanıldığı belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Yunanistan turizm sezonuna 80 bin personel eksiğiyle giriyor

Atina

Yunan basınında yer alan ve Panhelenik Turizm ve Hazır Yiyecek-İçecek Sektörü Çalışanları Federasyonu (POEET) verilerine dayandırılan haberlere göre, ülkede artan turizm hareketliliğine rağmen sektörde ciddi oranda personel eksikliği yaşanıyor.

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Ülke genelindeki otel, lokanta, kafe ve bar gibi işletmelerde çalışacak yaklaşık 80 bin personele daha ihtiyaç duyuluyor.

Personel ihtiyacının 50 bini otellerde, 30 bini ise lokanta, kafe ve bar gibi işletmelerde kendini gösteriyor.

Otellerde en çok ihtiyaç duyulan personel grubu oda hizmetleri personeli olurken, bunu sırasıyla garson, resepsiyonist ve barista ihtiyacı takip ediyor.

Sendikalar, sektördeki personel istihdamında yaşanan zorluğun nedeni olarak, maaş düşüklüğü ve motive edici diğer ekstra olanakların eksikliğini gösteriyor. Sektörün mevsimlik istihdam sağlaması da bu alandaki istihdama çalışanların uzak durmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

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