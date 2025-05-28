Gazze'de çiftliği yıkılan Filistinli hayvan tüccarı, kurbanlıklarını evinin çatısında beslemek zorunda kaldı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği zarar gören Filistinli Hamid Salih, hayvanlarını yaşadığı binanın çatısında besliyor.
Cibaliye
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği zarar gören Filistinli Hamid Salih, hayvanlarını yaşadığı binanın çatısında besliyor.
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Gazze’de aylardır süren İsrail saldırıları nedeniyle bölgede kurbanlık hayvan krizi yaşanıyor. Saldırılarda birçok hayvan telef olurken, besihaneler hedef alındı, yem temininde ciddi sıkıntılar baş gösterdi ve dışarıdan hayvan girişi durma noktasına geldi.
Küçükbaş hayvan tüccarı olan Salih, Cibaliye’nin doğusunda bulunan çiftliğinin buldozerlerle yıkılmasının ardından yaklaşık 80 koçu evinin çatısında yetiştiriyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan fiyatlar ve sürekli yer değiştirmek zorunda kalması nedeniyle hayvanlarını zor şartlar altında besleyen Salih, bayramdan önce elindeki kurbanlıkları satmaya hazırlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.