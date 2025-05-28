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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de çiftliği yıkılan Filistinli hayvan tüccarı, kurbanlıklarını evinin çatısında beslemek zorunda kaldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği zarar gören Filistinli Hamid Salih, hayvanlarını yaşadığı binanın çatısında besliyor.

28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Gazze'de çiftliği yıkılan Filistinli hayvan tüccarı, kurbanlıklarını evinin çatısında beslemek zorunda kaldı

Cibaliye

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği zarar gören Filistinli Hamid Salih, hayvanlarını yaşadığı binanın çatısında besliyor.

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Gazze’de aylardır süren İsrail saldırıları nedeniyle bölgede kurbanlık hayvan krizi yaşanıyor. Saldırılarda birçok hayvan telef olurken, besihaneler hedef alındı, yem temininde ciddi sıkıntılar baş gösterdi ve dışarıdan hayvan girişi durma noktasına geldi.

Küçükbaş hayvan tüccarı olan Salih, Cibaliye’nin doğusunda bulunan çiftliğinin buldozerlerle yıkılmasının ardından yaklaşık 80 koçu evinin çatısında yetiştiriyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan fiyatlar ve sürekli yer değiştirmek zorunda kalması nedeniyle hayvanlarını zor şartlar altında besleyen Salih, bayramdan önce elindeki kurbanlıkları satmaya hazırlanıyor.

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