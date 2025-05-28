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Dünya

Almanya'da hükümet, göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki yasa tasarısını onayladı

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu yeni hükümet, göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki yasa tasarısını onayladı.

Mesut Zeyrek  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Almanya'da hükümet, göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki yasa tasarısını onayladı

Köln

Hristiyan Sosyal Birliğinden (CSU) Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt tarafından önerilip kabine tarafından kabul edilen düzenleme yasalaşırsa "ikincil koruma" statüsünde bulunan mülteciler yakın akrabalarını aile birleşimi kapsamında artık Almanya'ya getiremeyecek.

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Ayrıca, özellikle iyi entegre olmuş göçmenler için uygulanan hızlandırılmış vatandaşlık süreci de 3 yıl sonra iptal edilecek.

Yeni hükümetin ilk icraatlarından olan göç düzenlemesinde sıkılaştırma içeren iki tasarının Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanıp yasalaşması bekleniyor.

Aile birleşimi hakkından olumsuz etkilenecek kişilerin, sığınma ya da mülteci statüsü verilmemiş olsa da kendi ülkelerinde siyasi zulüm, işkence veya ölüm cezasıyla karşı karşıya oldukları için Almanya'da kalmalarına izin verilen "ikincil koruma" statüsündeki mülteciler olduğu belirtildi.

Alman Haber Ajansı (DPA), mart ayı sonunda Almanya'da ikincil koruma statüsüne sahip 388 bin 74 kişinin yaşadığı bilgisini paylaştı.

Bu statüdeki mültecilerin aile birleşimi hakkı, sadece eş ve küçük çocuklarıyla sınırlandırılacak.

Değiştirilmesi planlanan diğer maddede, önceki hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) tarafından geçirilen vatandaşlık yasası reformu ve reform kapsamındaki çifte vatandaşlık hakkı korunuyor. Ancak özellikle iyi entegre olmuş göçmenler için uygulanan hızlandırılmış vatandaşlığa geçiş süreci iptal edilmek isteniyor.

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