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Dünya

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 26 Ocak'a ertelendi

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının 26 Ocak'a ertelendiği bildirildi.

Ömer Erdem   | 19.01.2021
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 26 Ocak'a ertelendi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası 26 Ocak'a ertelendi.

Sudan'da devrik lider el-Beşiri'in yargılanması

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 Darbesi" davasının duruşması, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkemede gerçekleştirildi. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Duruşma, Mahkeme Başkanı Isamuddin Muhammed İbrahim'in sağlık nedenlerinden dolayı davadan çekilmesi üzerine iki haftalık aranın ardından başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkemede yeniden başladı.

Mahkemeye yeni atanan Hakim Ali Ahmed Ali, savunma ve iddia makamı avukatlarının taleplerini dinledi.

Ali, iddia ve savunma makamlarının taleplerinin dinlenmesine devam edilmesi için davanın bir sonraki duruşmasının 26 Ocak’ta Yargıtay binasındaki konferans salonunda sanıklar olmadan gerçekleştirileceğini, taleplerin karara bağlanacağı ikinci duruşmanın ise 2 Şubat’ta yapılacağını söyledi.

Hakim, davadan çekilen Isamuddin’in yerine kendisinin atanması dışında mahkeme üyelerinde bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Davanın 15 Aralık 2020'deki son duruşmasında mahkeme, savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini reddetmişti.





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