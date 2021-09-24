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Dünya

Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında arama ve yakalama emri bulunan, AP milletvekili ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont'un bir toplantıya katılmak için gittiği İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 24.09.2021
Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı

Madrid

İspanyol basınının, Yüksek Mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Sardunya'da bağımsızlık yanlısı bir siyasi partinin bazı belediye başkanları ve üyeleriyle toplantı yapmak için bu adaya gittiği belirtilen Carles Puigdemont'un, hakkındaki arama ve tutuklama kararından dolayı İtalyan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İtalya'da gözaltına alınan eski Katalonya hükümet başkanı Puigdemont mahkemeye çıkartılacak

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından çıkarılan arama ve yakalama emrinden dolayı gittiği Sardunya Adası'nda İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un cuma günü mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Puigdemont'un ofisinden yapılan açıklamada, Adilfolk Uluslararası Buluşma toplantısına katılmak, Sardunya bölge başkanı ve Alghero belediye başkanı ile görüşmeler yapmak için Brüksel'den Alghero'ya giden Puigdemont'un havaalanında sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Puigdemont'un cuma günü Sassari'deki mahkemeye çıkarılacağı ve serbest kalması ya da iadesiyle ilgili kararın verilmesinin beklendiği ifade edildi.

Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepkiler

Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepki göstererek İspanya'yı suçladı.

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarda, İspanya'nın Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nı aldattığı, bir Avrupa Parlamentosu milletvekilini başka bir üye ülkede gözaltına aldırdığı savunuldu.

Katalonya özerk yönetimi başkan yardımcısı Josep Costa, "Gözaltı en fazla birkaç saat sürecek ama İspanya'nın utancı tarihte hep kalacak." diye yazdı.

Diğer yandan İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ise "Puigdemont, anayasaya bağlılığa yaptığı darbeden dolayı İspanya'da yargılanmalı. (Başbakan) Pedro Sanchez de iktidarda kalmanın karşılığı olarak bir af uygulamak yerine mahkemenin vereceği karara saygı göstereceğine söz vermeli." ifadelerini kullandı.

Puigdemont ile ilgili süreç

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının hemen ardından 30 Ekim'de Belçika'ya kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, 2019 yılında AP milletvekili seçilmişti.

Belçika mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebi reddetmişti.

AP, İspanya'daki yargı sürecinden kaçarak Belçika'da yaşayan Puigdemont ve diğer 2 Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlığını geçtiğimiz mart ayında kaldırmıştı.

Avrupa Genel Mahkemesi dePuigdemont'un yaptığı itiraz sonuçlanana kadar dokunulmazlığın kaldırılmasının devam edeceği yönünde karar almıştı.

Bu gelişmeler üzerine İspanya'daki Yüksek Mahkeme, önceden sadece ulusal boyutta olan Puigdemont hakkındaki arama ve tutuklama kararını uluslararası düzeye çıkarmıştı.

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