Eski İsrail Başbakanı Olmert: İsrailliler, Batı Şeria'da her gün Filistinlileri öldürüyor
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da her gün Filistinlileri öldürdüğünü belirtti.
Kudüs
Olmert, İsrail Kanal 13 Televizyonuna verdiği röportajda, İsraillilerin, "Yahudiye ve Samiriye'de" (Batı Şeria) her gün Filistinlileri öldürdüğünü, aşırı sağcı Tepe Gençliği'nin (Hilltop Youth) de savaş suçu işlediğini söyledi.
Söz konusu grubun azınlık olduğu iddiasının "yalan" olduğunu dile getiren Olmert, "Onlar azınlık değiller bilakis destek görüyorlar. Aksi takdirde bunu yapamazlardı." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Olmert, 21 Mayıs'ta BBC'ye yaptığı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da her gün savaş suçu işlediğini söylemişti.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında Filistinli 1 kişiyi darbederek, 1 kişiyi de ateş açarak öldürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.