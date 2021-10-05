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Dünya

Eski Danimarka Başbakanı Schmidt geçmişte eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını açıkladı

Eski Danimarka Başbakanı Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 05.10.2021
Eski Danimarka Başbakanı Schmidt geçmişte eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını açıkladı

Ankara

France 24’ün haberine göre, eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliğindeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu tacizi basınla paylaşan Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Valery Giscard d'Estaing’in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.

Schmidt, “Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.

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