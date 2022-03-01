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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumuna video konferansla katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya yanlısı tutumu, danışmanlarının ve özel kalem müdürünün istifa etmesine neden oldu.

Cüneyt Karadağ   | 01.03.2022
Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi

Berlin

The Pioneer adlı internet sitesinde yer alan haberde, Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasına mesafe koymaması ve Rusya'ya ait doğal gaz şirketlerindeki görevlerini bırakmayı reddetmesi nedeniyle Özel Kalem Müdürü Albrecht Funk ve diğer 3 danışmanı istifa kararı aldı.

Eski Alman Şansölye, Gazprom, Rosneft, Kuzey Akım gibi pek çok Rus enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyor.

Öte yandan Münih Büyükşehir Belediyesi Filarmoni Orkestrası Şefi Valeri Gergiev, Putin'e yakınlığı nedeniyle görevden alındı. Alman medyasına açıklamada bulunan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, Gergiyev'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınamadığı gerekçesiyle görevden alındığını bildirdi. Reiter, bu nedenle Münih Filarmoni Orkestrası tarafından onun yönetiminde başka konser verilmeyeceğini söyledi.

Gergiev, 2015 yılından bu yana bir kent orkestrası olan Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefliğini yapıyordu.

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