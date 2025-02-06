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Dünya

Esed rejiminin işkencelerini dünyaya duyuran "Sezar" ilk kez kendi sesi ve görüntüsüyle konuştu

Suriyeli muhalifler tarafından 8 Aralık'ta devrilen Esed rejiminin hapishanelerindeki işkence ve ölümleri tüm dünyaya sızdırdığı belgelerle duyuran "Sezar" kod adlı Ferid el-Mezhan ilk kez gerçek sesi ve görüntüsüyle ekran karşısına çıktı.

Ekrem Biçeroğlu  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Esed rejiminin işkencelerini dünyaya duyuran "Sezar" ilk kez kendi sesi ve görüntüsüyle konuştu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

İstanbul

Al Jazeera'da yayınlanan Lil-Kıssa Bakıyye (Hikayenin Geri Kalanı) adlı programa konuk olan Şam'daki askeri polis teşkilatında adli delil kayıt bölümünün başında bulunan Mezhan, Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan zulmü ve bu zulmü tüm dünyaya duyurma serüvenini anlattı.

Esed rejimi döneminde hapishanelerde bulunan tutuklulara karşı işlenen suçları ifşa eden "Sezar" lakaplı askeri polis Mezhan, verdiği röportajda "günlük olarak öldürülen 10 ila 15 kişinin fotoğrafını çektiğini daha sonra bu sayının giderek arttığını ve 50'yi aştığını" söyledi.Delilleri ve verileri bir araya getirme ve Suriye'nin dışına sızdırma yolculuğunu anlatan Mezhan, devrimden önce görevinin, askerlerin karıştığı ölümcül kazaları fotoğraflamak olduğunu kaydetti.

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