Esed rejimi ve destekçilerinin son bir haftada İdlib'e düzenlediği saldırılarda 20 sivil öldü
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib iline son bir haftada düzenlediği saldırılarda 20 sivil yaşamını yitirdi, 36 sivil yaralandı ve 1867 sivil yerinden edildi.
İdlib
AA muhabirinin askeri muhalif kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, saldırılarını İdlib'in güneyindeki Bara, Fattira, Kensafrae, Belyun, İblin, İhsim, Belşun, Beynin, Mıntif, Serce, Ruveyha, Marazaf, Keferavid ve Sfuhin köyleri ile Hama ilinin batı kırsalındaki Ankavi, Kahira ve Ziyara köylerinde yoğunlaştırdı.
Rejim güçleri, söz konusu saldırılarını karadan karaya atış yapılan silahlarla gerçekleştiriyor.
Muhaliflere ait gözlemevi de Rusya’ya ait savaş uçaklarının son bir haftada İdlib’in güneyindeki Keferavid, Muazra, Sfuhin, Mıntif, Ruveyha, Serce köylerine toplam 17 saldırı düzenlediği bilgisini paylaştı.
Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) İdlib Müdürlüğü Medya Sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin son bir haftaki saldırılarında 20 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 sivilin yaralandığını söyledi.
Halife, "Söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin 5'i çocuk, 6’sı kadın." dedi.
İdlib'de göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörü Muhammed Hallaj da son günlerde Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib'de sivil yerleşimleri hedef aldığını belirtti.
Hallaj’a göre rejim ve destekçilerinin son bir haftadaki saldırılarında 1867 kişi yerinden edildi.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ile Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.