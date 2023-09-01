Dolar
26.72
Euro
28.99
Altın
1,942.68
ETH/USDT
1,646.00
BTC/USDT
25,982.00
BIST 100
7,973.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Yerli ve Milli Sürücüsüz ilk Metro Aracı’nın Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.

Aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK, Google'ın yurt dışına kişisel veri aktarımı yapmasına izin verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den araçların egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama
Sultan 2. Abdülhamid'in büyük projesi: Hicaz Demir Yolu
İçgüdüden bağımlılığa: Sosyal medyanın paylaşım girdabına kapılanlar
Kayıp ekonomist Berzeg'in GPS cihazı takılan köpeği "Tina" ilk görüldüğü bölgeye yeniden bırakıldı

Benzer haberler

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Azerbaycan’ın Beyrut Büyükelçiliğine bir grup Ermeni asıllı saldırı düzenledi

Azerbaycanlı şehit çocukları Çanakkale'deki müze ve şehitlikleri ziyaret etti

Azerbaycanlı şehit çocukları Çanakkale'de 30 Ağustos törenine katıldı

Azerbaycanlı şehit çocukları Çanakkale'de 30 Ağustos törenine katıldı
Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gıda yardımı Rus güçlerin kontrol noktasında bekletiliyor

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gıda yardımı Rus güçlerin kontrol noktasında bekletiliyor
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki

Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet