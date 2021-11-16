Dolar
10.23
Euro
11.63
Altın
1,870.79
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 16.11.2021
Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibreli havan topu ve topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık vermesi sonucu Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Sınırda durumun gergin olduğu ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'da Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek
Kovid-19'a yakalanan hamilelerde erken doğum riski artıyor
Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Benzer haberler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'la sınırda gerginlik sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'la sınırda gerginlik sürüyor

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

MÜSİAD, Karabağ'ın imarı için 500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan'a çıkarma yaptı

MÜSİAD, Karabağ'ın imarı için 500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan'a çıkarma yaptı
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı