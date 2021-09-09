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Dünya

Endonezya'daki hapishanede çıkan yangında ölü sayısı 44'e yükseldi

Endonezya’nın Banten bölgesindeki Tangerang Hapishanesi'nde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Zehra Ulucak Kıdık   | 09.09.2021
Endonezya'daki hapishanede çıkan yangında ölü sayısı 44'e yükseldi Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Ankara

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Sözcüsü Rika Apriant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hapishanede uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş 122 mahkumun kaldığı C2 Blok'ta dün yerel saatle 01.45'te çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Yangında ağır yaralanan 3 kişinin tedavi sırasında yaşamını yitirdiğini aktaran Apriant, "Bugün 3 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 44'e yükseldi." dedi.

Apriant, yaralı 5 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Polis hala yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, basına verdiği demeçte, yangının iddiaya göre bir kısa devreden kaynaklandığını söyledi.

Laoly, başkent Cakarta yakınlarındaki hapishanenin 1972'de inşa edildiğini ve o zamandan beri elektrik tesisatı onarımının yapılmadığını ifade etti.

Yangının çıktığı esnada mahkumların koğuşlarında kilitli olduğu ve 40 kişinin olay yerinde can verdiği kaydedildi.

Endonezya'da kapasitesinin üzerinde mahkumun tutulduğu hapishanelerde sıkça isyanlar ve firar olayları yaşanıyor.

Yangının meydana geldiği Tangerang Hapishanesi'nde, 600 kişilik kapasitesine rağmen yaklaşık 2 bin mahkum tutuluyor.

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