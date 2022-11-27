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Dünya

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 321'e çıktığı bildirildi.

Dilara Karataş   | 27.11.2022
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi

Ankara

CGTN'nin haberine göre, Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 321'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, deprem nedeniyle Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremde 15 yaşın altında 100 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.


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