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Dünya

Endonezya'da ani sel ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Endonezya'da ani sel ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Ankara

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Abdul Muhari, Kuzey Sumatra bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı.

Muhari, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye çıktığını, kayıp 2 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

BPBD yetkilileri, dün toprak kaymaları nedeniyle birçok bölgede evlerin yıkıldığını ve çiftliklerin tahrip olduğunu belirtmişti.

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