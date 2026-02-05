Dolar
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şilan Turp  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Doğu Cava'nın Trenggalek kentinin 105 kilometre güneybatısında, okyanusta olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 58,4 kilometre derinlikte meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

