Dolar
43.62
Euro
51.97
Altın
5,048.45
ETH/USDT
2,013.00
BTC/USDT
68,918.00
BIST 100
13,860.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Ayşe İrem Çakır  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor

Ankara

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak, Gazze gibi çatışma bölgelerine asker konuşlandırılması planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuşlandırılacak askerlere ilişkin hazırlıkların başladığını kaydeden Maruli Simanjuntak, öte yandan, görev yerleri ya da tarihlerinin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Maruli Simanjuntak ayrıca, asker sayısına ilişkin görüşmelerin halen sürdüğünü vurgulayarak, "5 bin ila 8 bin personeli bulabilir. Her şey halen müzakere aşamasında, sayılara ilişkin henüz kesinlik yok." ifadesini kullandı.

Endonezya'nın, Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı öne sürülmüştü

Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, güvenliği sağlamak üzere oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücünün (ISF) bölgeye konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Japonya'nın sandıktan çıkan yeni rotası: Takaiçi'nin zaferi pasifikte güç dengelerini dönüştürebilir mi?

Japonya'nın sandıktan çıkan yeni rotası: Takaiçi'nin zaferi pasifikte güç dengelerini dönüştürebilir mi?

AB Komisyonu üyesi Kubilius: Avrupa'nın sorumluluk üstlenmesi, NATO'suz bir savunma anlamına gelmiyor

Endonezya, Gazze gibi çatışma bölgelerine 5 ila 8 bin personel göndermeyi planlıyor

BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor

BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor
Tedavi olmak için Mısır'a geçen Filistinlilerin Gazze'ye dönüşü sürüyor

Tedavi olmak için Mısır'a geçen Filistinlilerin Gazze'ye dönüşü sürüyor
İran'a askeri müdahale İsrail'in dayatması mı?

İran'a askeri müdahale İsrail'in dayatması mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet