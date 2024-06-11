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Dünya

Endonezya Dışişleri Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın D-8 Dışişleri Bakanlarını kabulü hakkında paylaşım

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da Gelişen 8 Ülke (D-8) Dışişleri Bakanlarını kabul etmesine ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Can Efesoy  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Endonezya Dışişleri Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın D-8 Dışişleri Bakanlarını kabulü hakkında paylaşım

Ankara

Marsudi, Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde D-8 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını kabul ettiği görüntüleri paylaştı.

8 Haziran'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Marsudi, videoda, aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı diğer bakanlarla bir araya geldiği görsellere yer verdi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marsudi'ye hediye ettiği "Yeni Türkiye Vizyonu: Dünya 5'ten Büyüktür" kitabı da yer alıyor.

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