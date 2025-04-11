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Dünya

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan Gazze için iki devletli çözüm vurgusu

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, "Endonezya olarak, kalıcı ve gerçek çözümün ancak bağımsız bir Filistin'in yer aldığı iki devletli çözümle mümkün olabileceğine herkesi ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

Zeynep Katre Oran  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan Gazze için iki devletli çözüm vurgusu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Subianto, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda, moderatörlüğünü TRT World sunucusu Auskar Surbakti'nin üstlendiği panelde konuştu.

Güce ve kapasiteye sahip ülkelerin istediklerini yapabildiği bir döneme tanıklık edildiğini aktaran Subianto, bu nedenle de başarıya ulaşırken diplomasinin araç olarak kullanılması konusunda karamsar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Subianto, "Demokrasiye, insan haklarına ve kurallara dayalı bir düzene yönelik inancımız tamdı ama şimdi Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, masum çocukların, kadınların, silahsız erkeklerin dünyanın gözü önünde katledildiğine tanık oluyoruz." dedi.

Bu karamsar tabloya rağmen diplomasinin vazgeçilemeyecek kadar önemli bir unsur olduğunu dile getiren Subianto, "Diplomasi, vazgeçebileceğimiz ya da göz ardı edebileceğimiz bir şey değil." ifadesini kullandı.

Subianto, daha adil küresel düzenin tesisi için Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşların desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze için iki devletli çözüm vurgusu

Subianto, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, kendilerini "insan hakları savunucusu" olarak tanıtan ülkelerin, bu ideallerine aslında ne kadar bağlı olduklarını sorgulattığını kaydetti.

Başka ülkelere giderek insan hakları konusunda ders veren ülkelerin, söz konusu Gazze'deki ihlaller olduğunda sessiz kaldığını vurgulayan Subianto, "Gazze'de yaşananlar, önemli ideallerden söz eden büyük güçlerin, Küresel Güney'in nazarında bu idealleri savunmakta ne denli başarısız olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Subianto, Gazze'deki durumu görüşmek ve çözüm yolları aramak üzere Mısır, Katar ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin liderleriyle temaslarda bulunmak üzere sık sık seyahatlere çıktığını bildirdi.

Endonezya halkının, Gazze, Lübnan ve Suriye'de sivillere yönelik saldırıları kendilerine yapılmış gibi hissettiğini aktaran Subianto, "Endonezya olarak, kalıcı ve gerçek çözümün ancak bağımsız bir Filistin'in yer aldığı iki devletli çözümle mümkün olabileceğine herkesi ikna etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hint-Pasifik'te istikrar için işbirliği mesajı

Subianto, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrar için bölge ülkelerinin işbirliğine ve karşılıklı saygıya bağlı kalmaları gerektiğine işaret etti.

Çin, Malezya ve bölgedeki diğer tüm ülkelerle işbirliği yapmaya her zaman açık olduğunu belirten Subianto, lider olarak hedeflerinden birinin, Endonezya'yı hem bölgesel hem de küresel çapta "bir tür köprü ve arabulucu" konumuna ulaştırmak olduğunu söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgesel refahın devamındaki rolüne dikkati çeken Subianto, "ASEAN ülkeleri olarak bazı görüş ayrılıklarımız bulunsa da diplomasi ve diyalog yoluyla ilerlemeyi, ortak çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeyi tercih ediyoruz." dedi.

Endonezya-Türkiye ilişkileri

Türkiye ile Endonezya arasında duygusal ve tarihi bir bağ bulunduğunu ifade eden Subianto, iki ülkenin günümüzde birçok farklı alanda son derece verimli işbirlikleri yürüttüğünü aktardı.

Subianto, "Türkiye, Endonezya halkının kalbinde özel bir yere sahip." dedi.

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