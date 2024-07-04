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Dünya

En kurak haziranı geride bırakan Yunanistan'da şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Son yılların en kurak haziranını geride bırakan Yunanistan'da, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi için bu akşam şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
En kurak haziranı geride bırakan Yunanistan'da şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Atina

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının bölge halkının cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajda, akşam başlaması beklenen sağanağa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Mesajda, vatandaşlardan, tedbirli olması, mümkün olduğunca sokağa çıkmaması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması istendi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesince bu hafta yayımlanan raporlarda, 2007'den beri en kurak ve 2010'dan beri en sıcak haziranın bu yıl yaşandığı belirtilmişti.

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