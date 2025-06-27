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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 96,71 oldu

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 96,71 değerini aldı.

Mehmet Can Toptaş  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 96,71 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 96,65 iken haziranda yüzde 0,1 artarak 96,71 oldu. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,1'e yükseldi.

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Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 azalışla 98,4 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artışla 110,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 108,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalışla 86,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,65
Haziran98,794,8101,595,896,71
Temmuz101,794,399,694,4
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,39595,695
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​
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