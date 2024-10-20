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Dünya

Elon Musk'tan siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vaadi

Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini belirtti ve ilk ödülü verdi.

Aynur Şeyma Asan  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Elon Musk'tan siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vaadi

Ankara

Amerikalı milyarder Elon Musk, salıncak eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini belirtti ve ilk ödülü verdi.

Musk, Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin, "ABD Anayasası'nın ilk 2 maddesine bağlı kalınmasına" destek veren ve Cumhuriyetçi Parti seçmenlerini oy kullanmaya teşvik eden imza kampanyasına ilişkin konuştu.

Seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu ifade etti.

ABD Anayasası'nın ilk maddesi "ifade özgürlüğünü", ikinci maddesi de "sivillerin silah sahibi olma hakkını" kapsamaktadır.

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