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Dünya

Trump, eylülde canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu açıkladı.

Hakan Çopur  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Trump, eylülde canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi

Washington

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.

Harris'in tartışmaya katılacağı açıklandı

ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.

Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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