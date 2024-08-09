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Dünya

Pentagon: Ukrayna'nın Kursk'taki saldırısı bölgedeki gerilimi artırmıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırmadığını savundu.

Sercan İrkin  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Pentagon: Ukrayna'nın Kursk'taki saldırısı bölgedeki gerilimi artırmıyor

İstanbul

Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, "kendini savunmak için" Kursk'ta harekete geçtiğini belirten Singh, bu saldırıların bölgedeki gerilimi artırmadığını ileri sürdü.

Singh, ABD'nin uzun menzilli saldırıları desteklemediğini vurgulayarak, Ukrayna'nın, Kursk'taki saldırılarının daha çok çapraz ateş olduğunu ve bunun ABD politikalarıyla ters düşmediğini kaydetti.

Ne olmuştu ?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kursk bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.

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