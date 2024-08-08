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Dünya

Anket: Her 4 ABD vatandaşından 3'ü yaklaşan seçimlerin "hayati önem" taşıdığına inanıyor

ABD'de yapılan anket, her 4 ABD vatandaşından 3'ünün, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "hayati önem" taşıdığına inandığını ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Anket: Her 4 ABD vatandaşından 3'ü yaklaşan seçimlerin "hayati önem" taşıdığına inanıyor

Ankara

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında 1143 kişiye başkanlık seçimleri hakkında sorular yöneltildi.

Anket sonuçları, yaklaşık her 4 ABD vatandaşından 3'ünün başkanlık seçimlerinin ülkenin geleceği açısından "hayati önemde olduğunu" düşündüğünü gösterdi.

Öte yandan, Demokrat parti destekçilerinin yarısından fazlası söz konusu seçimin ülkenin geleceği için "çok önemli" olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçi parti ve bağımsız aday destekçilerinden her 10 kişiden 4'ünün böyle düşündüğü belirtildi.

Seçime önem atfetme oranı gençlerde daha düşük

Ankete katılan 45 yaş üstü kişilerin neredeyse yarısı seçim sonuçlarını demokrasinin geleceği açısından "çok önemli" görürken, bu durumun 45 yaş altı bireylerin her 10'unun 4'ünde böyle olduğu ifade edildi.

Her 10 ABD vatandaşından 2'sinin ülkede parti fark etmeksizin demokrasinin gücüne inandığı ankette, diğer 10 kişiden 2'sinin ise demokrasinin "halihazırda çöktüğünü" düşündüğü belirtildi.

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