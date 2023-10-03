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Dünya

Elon Musk'a, X platformunda "yanlış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle karalama davası açıldı

California'dan bir kişi, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir gönderide kendisini "Proud Boys" isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a "karalama" davası açtı.

Dilara Karataş, Zeynep Katre Oran  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Elon Musk'a, X platformunda "yanlış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle karalama davası açıldı

Austin, Ankara

Davayı açan California'dan 22 yaşındaki Ben Brody, yanlışlıkla Proud Boys grubu üyelerinden biri olarak tanımlandığı X platformunda yayımlanan videolardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Bir paylaşıma Musk'ın da yorum yapmasıyla gönderinin hızla yayıldığını ifade eden Brody, olayla ilgisi olmamasına rağmen Musk'ın yorumu yüzünden sosyal medya üzerinden tehdit aldığını ve tacize uğradığını kaydetti.

Brody, karalama davası açtığı Musk'tan en az 1 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Elon Musk'ın X şirketine aynı isimdeki başka bir şirket tarafından dava 

Öte yandan The Independent gazetesinin haberine göre de ABD'li girişimci Jacob Malherbe tarafından 2015'te kurulan ve merkezi Florida eyaletinde bulunan "X Social Media LLC" reklam ajansı, Musk'ın sahibi olduğu X'in "haksız rekabet ve ticari marka ihlali" nedeniyle Florida eyalet yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Musk'ın sahibi olduğu şirketin, Florida'nın "Aldatıcı ve Haksız Ticaret Uygulamaları Yasası"nı da ihlal ettiğini öne süren reklam ajansı, eski adı Twitter olan sosyal medya platformunun isminin "X" olarak değiştirilmesiyle gelir kaybı yaşadıklarını kaydetti.

Reklam ajansı, mahkemeye yaptığı başvuruda, Musk'ın "X" ismini kullanmasının yasaklanmasının yanı sıra yüklü miktarda tazminat talep ediyor.


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