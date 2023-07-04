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Dünya

Elon Musk, Zuckerberg "kafes dövüşü" öncesi ünlü güreşçi St-Pierre ile idman yaptı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kabul ettiği "kafes dövüşü" teklifinin ardından ünlü güreşçi ve dövüş sanatları ustası Geroge St-Pierre ile idman yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Elon Musk, Zuckerberg "kafes dövüşü" öncesi ünlü güreşçi St-Pierre ile idman yaptı

Ankara

Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Musk ile katıldığı idmana yer verdi.

St-Pierre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Musk ile "harika bir idman" yaptıklarını belirterek, antrenmanın ardından çekilen bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

Paylaşımda, idmana dövüş sanatları ustası John Danaher'ın da katıldığı görüldü.

Musk ise "kafes dövüşü"ne hazırlık çalışmaları hakkında yaptığı paylaşımda, "Çok eğlenceliydi! Buradan çıkarılan sonuca göre, daha çok çalışmaya ihtiyacım olduğu ortada." esprisini yaptı.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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