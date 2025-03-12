Dolar
36.61
Euro
39.98
Altın
2,914.11
ETH/USDT
1,907.20
BTC/USDT
82,483.00
BIST 100
10,584.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri katıldığı "İstanbul Motobike Fuarı"nda açıklıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, kıdemli danışmanlığını yaptığı Başkan Donald Trump'ın siyasi operasyonları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor

İstanbul

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanının bağış kararı, Başkan Trump'ın, Musk'ın şirketi Tesla'dan araç satın almasının ardından geldi.

Beyaz Saray kaynakları, NYT'ye Musk'ın 100 milyon dolarlık bağışını, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesi yerine, başkana bağlı başka bir dış kuruluşa yapmak istediğini aktardı.

Öte yandan, Kasım 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

New York kentinde 8 Mart'ta göstericiler, Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenlemişti.

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları atmıştı.

Başkan Trump ise Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emekli bayram ikramiyesi artışına" ilişkin açıklama
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 9 yıl geçti
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

Benzer haberler

AB, ABD tarifelerine yeni önlemlerle karşılık verecek

AB, ABD tarifelerine yeni önlemlerle karşılık verecek

Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland'da parlamento seçimleri sonuçlandı

Kremlin: (ABD'nin Ukrayna'ya ateşkes teklifi) Biz acele etmek istemiyoruz

İran: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadı

İran: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadı
ABD'de düşük gelirlilere yönelik uygun fiyatlı konutları koruyan program durduruldu

ABD'de düşük gelirlilere yönelik uygun fiyatlı konutları koruyan program durduruldu
ABD Ticaret Bakanı'na göre Trump'ın tarifeleri, ekonominin durgunluğa girmesine "değer"

ABD Ticaret Bakanı'na göre Trump'ın tarifeleri, ekonominin durgunluğa girmesine "değer"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet