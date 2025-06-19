Elon Musk, kendisini suçlayan gazeteler için yaptırdığı uyuşturucu testini paylaştı
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaştı.
New York
Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.
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11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.
20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 208 bin takipçi tarafından beğenilen paylaşımın altına 16 binden fazla da yorum yazıldı.
Öte yandan NYT'den Musk'ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.
Musk, geçen ay X'te, "Uyuşturucu kullanmıyorum! New York Times yalan söylüyor." diye yazmış ve "birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını" kabul etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.