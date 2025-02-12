Dolar
36.03
Euro
37.31
Altın
2,897.70
ETH/USDT
2,610.00
BTC/USDT
95,936.00
BIST 100
9,882.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, harcamalarda kesintiye gidilmemesi halinde ABD'nin "iflas edeceğini" söyledi

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Elon Musk, harcamalarda kesintiye gidilmemesi halinde ABD'nin "iflas edeceğini" söyledi

Washington

Musk, Oval Ofis'te DOGE'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirten Musk, halktan hükümete doğru iyi bir geri bidirim hareketinin olmaması ve bürokrasinin egemenliğinin olması halinde demokrasinin anlamının kalmayacağını söyledi.

Musk, "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir." dedi.

Bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığının ele alınması gerektiğini ifade etti. Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin "iflas edeceğini" dile getirdi.

Sadece ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığının bütçesini aştığına işaret eden Musk, "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz." dedi.

Musk, "Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

DOGE'nin bazı bulgularına da değinen Musk, bürokraside görünüşte birkaç yüz bin dolar maaş alan ancak bulunduğu pozisyondayken bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet biriktirmeyi başaran epeyce insan olmasının kendilerine tuhaf geldiğini anlattı.

ABD Hazinesi'nde temel kontrollere ihtiyaç olduğunu belirten Musk, ödemelerin bir kategorizasyona sahip olmaması nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğini kaydetti.

Musk, "Para kötü harcanırsa, vergi mükelleflerinin paraları mantıklı bir onay yoluyla harcanmazsa, o zaman bu doğru değildir. Vergilerin insanlar için önemli olan şeylere akıllıca harcanması gerekir. Bu sadece sağduyudur, zalimce veya radikal değildir." dedi.

Ayrıca Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin ise 150 yaşında olduğunu iddia etti.

Hükümetin "düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini organize ettiğini" ve bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Musk, "İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi
Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu
5 ilin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Üsküdar'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu

Benzer haberler

Elon Musk, harcamalarda kesintiye gidilmemesi halinde ABD'nin "iflas edeceğini" söyledi

Elon Musk, harcamalarda kesintiye gidilmemesi halinde ABD'nin "iflas edeceğini" söyledi

USAID'ye göre yardım için ayrılan 489 milyon dolar değerindeki gıda bozulma riski altında

Elon Musk'ın OpenAI'yı satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği iddiası

Musk, FEMA'nın düzensiz göçmenler için lüks otellere 59 milyon dolar ödediğini belirtti

Musk, FEMA'nın düzensiz göçmenler için lüks otellere 59 milyon dolar ödediğini belirtti
Elon Musk: Hükümet, on milyonlarca gereksiz medya aboneliği yaptı

Elon Musk: Hükümet, on milyonlarca gereksiz medya aboneliği yaptı
ABD'li Senatör Sanders'a göre Musk, USAID dışında başka programların da "peşine düşecek"

ABD'li Senatör Sanders'a göre Musk, USAID dışında başka programların da "peşine düşecek"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet