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Dünya

Elon Musk, ABD ve Avrupa arasında gelecekte gümrük tarifelerinin sıfır olmasını umuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk, ABD ile Avrupa'nın daha yakın ve güçlü bir ortaklık kurmasını ve gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçmesini umduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Elon Musk, ABD ve Avrupa arasında gelecekte gümrük tarifelerinin sıfır olmasını umuyor

Roma

Musk, İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin Floransa kentindeki genel kongresine video bağlantıyla katıldı.

Lig Partisi Lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtlayan Musk, "Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır. Şu anda bir ittifak var ama bunun daha da yakın ve güçlü olmasını umuyorum. Gümrük tarifeleri konusunda ise gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğimizi, serbest ticaret bölgesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu, geleceğe dair umudum. Bu, Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi." diye konuştu.

Gelecekte gümrük tarifesinin sıfır olması umudunu vurgulayan Musk, aynı zamanda Avrupa ile Kuzey Amerika arasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlanması gerektiğini de ifade etti.

Salvini'nin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına oturtmaya çabaladığını, buna karşın Avrupa Birliği'nin (AB) silahlanmadan bahsettiğini hatırlatması ve buna ilişkin yorumunu sorması üzerine Musk, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşı teşvik edenlere, savaşın sonsuza dek sürmesini isteyenlere hiç saygım yok. Bunu kendi çıkarları için istiyorlar ve bana göre bu gerçekten şeytani bir şey. Sol görüşlü insanlarla konuştuğunuzda size, 'Rusya'ya boyun eğemeyiz' diyorlar ama gelecek için hiçbir planları yok. Her gün insanları ölüme gönderiyoruz ve bunun hiçbir geleceği yok." ifadelerini kullandı.

Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık durma zamanının geldiğini belirterek, "Bu savaş makinesi durmalı. Savaştan yana olanlar, göçmenlere karşı anlayışlı görünmeye çalışıyor ama bu bir ikiyüzlülük. Çünkü empati bambaşka bir şeydir. Ukrayna ve Rusya'da siperlerde ölen insanları düşünmeliyiz. Birbirlerini öldürmek zorunda bırakılıyorlar, neden? Ve daha ne kadar sürecek bu? Artık buna 'dur' deme zamanı geldi." yorumunu yaptı.

Musk ayrıca bürokrasiyi ve devlet harcamalarını kesmenin zor olduğunu çünkü çok güçlü bir muhalefetle karşılaştığını, her konuda suçlandıklarını söyledi.

Salvini de Musk'ın özellikle tarifeler konusundaki önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin düşüncelerine de Lig Partisi olarak katıldıklarını dile getirdi.

Salvini ayrıca partisinin bu kongresinin, her türlü askeri ve ticari savaşa karşı olduğunu ve farklı bir gelecek önerdiğini kaydetti.

2013'ten bu yana Lig'in lideri olan Salvini'nin hafta sonu boyunca sürecek parti kongresinde yeniden seçilmesi bekleniyor.

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