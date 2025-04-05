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Dünya

ABD Başkanı Trump ve iş insanı Musk Berlin ve Londra'da protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin ve İngiltere'nin başkenti Londra'da, ABD Başkanı Donald Trump ve iş insanı Elon Musk yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Erbil Başay, Behlül Çetinkaya  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
ABD Başkanı Trump ve iş insanı Musk Berlin ve Londra'da protesto edildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin/Londra

Kent merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde 100’ün üzerinde ABD vatandaşı Trump’ın siyasetini protesto etmek için toplandı.

ABD Başkanı Trump aleyhine sloganların atıldığı gösteride, ABD bayrakları ile üzerinde “Trump faşisttir”, “Demokrasiden, USAID’den, göçmenlerden elinizi çekin ”, “İnsanları koruyun, zenginleri değil”, “İfade özgürlüğünden elinizi çekin”, “Krallara ve Nazilere hayır”, “ABD SOS” ve “Demokrasi için mücadele edin, onu savunun” yazan dövizler taşındı.

Gösteriye katılan Caery Nathesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde yaşananlardan dolayı endişe duyduğunu belirterek, “Demokrasinin temel taşları sökülüyor. Yüzyıllık gelenekler de aşağılanıyor. Demokrasinin sonunu getirebilecek süreçler başlatılıyor. Buna karşı tutum sergilemek lazım.” dedi.

Soy ismini vermek istemem Linea adlı gösterici de ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan ve Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasını talep eden döviz taşıdı.

ABD’li olduğunu ve kendisinin de geçmişte Tufts Üniversitesin’de eğitim gördüğünü anlatan Linea, “Tufs Üniversitesi Rektörü de perşembe günü tüm camiaya elektronik posta göndererek onun (Öztürk’ün) ABD’deki göçmenlik dairesi tarafından kaçırılmasının tamamen haksızlık olduğunu yazdı. Bu haksızlıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Linea, Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasını ve doktora eğitimini tamamlamasını talep ettiğini kaydetti.

Therese adlı gösterici de ABD’deki demokrasinin korunması gerektiğini belirterek, “ABD’de demokrasiye büyük saldırlar yapılıyor. Bunun çok acil bir durum olduğu söyleyebilirim. Zayıflara, herkese saldırılıyor. Buna karşı savunmada olmak için buradayız.” diye konuştu.

Öte yandan Almanya'nın Berlin'deki Tesla Servis Merkezi önünde de yüzlerce kişi iş insanı Elon Musk'a karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteriyi organize eden “Tesla’nın musluğunu kes” inisiyatifinden Caro Weber, Elon Musk'ın demokratik yapıların altını oymaya devam etmemesi gerektiğini belirtti.

Alman basınında yer alan bir habere göre, gösteride bir eylemci, Hitler selamına benzer bir hareket yapan Elon Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir dövizi taşıdığı için gözaltına alındı. Berlin polisinin söz konusu dövizin suç teşkil edip etmediğini incelediği kaydedildi.

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ile ABD'li milyarder Elon Musk'ı protesto etti.

Kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda buluşan yüzlerce eylemci, Trump'ın farklı ülkelere ait toprakları istemesine ve gümrük vergileri uygulamasına tepki gösterdi.

Protestocular, taşıdıkları "Trump-Musk demokrasinin düşmanı, faşistlerin dostu", "Demokrasiyi savun, Trump ve Musk'ı durdur", "NATO, Grönland, Panama, Ukrayna, Kanada ve Gazze'den elini çek" pankartları taşıdı.

Eylemciler, Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganını değiştirerek, "Yalanı Yeniden Yanlış Bir Şey Yap" şeklinde attı.

Ayrıca, Londra'da Musk'a ait Tesla şirketinin galerileri önünde de eylemler düzenlendi.

Trump'ın en önemli destekçilerinden ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Musk'a tepki gösteren eylemciler, Tesla almama çağrısı yaptı.

Londra'daki Trump ve Musk karşıtı eylemler dünyada koordine şekilde yapılan "Hands Off!" (Elini çek) eylemleri kapsamında gerçekleştirildi.

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