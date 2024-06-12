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Dünya

El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla yapılan 40 bin mahkum kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesinin nakledildiği bildirildi.

Sinan Doğan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi

Bogota

Ülkenin farklı cezaevlerinden 2 bin mahkum, çetelerle mücadelenin sembolü olarak kabul edilen, Tecoluca kasabasındaki "mega hapishane" olarak adlandırılan cezaevine götürüldü.

Çete üyelerinin yoğun güvenlik önlemleri altında mega hapishaneye götürüldüğü anları X sosyal medya hesabından paylaşan Bukele, asker ve polise teşekkür etti.

Bukele, "Orada halkımıza karşı işledikleri suçların cezasını çekecekler. Dünyayla iletişimsiz ve dışarıdaki adamlarına suç işlemeleri için talimat verme imkanı olmadan kalacaklar." ifadesini kullandı.

Paylaşılan videolarda, çete üyeleri beyaz şort ve yalınayak bir şekilde gardiyanların nezaretindeyken görülüyor.

Resmi rakamlara göre, ülkede ilk kez 27 Mart 2022'de Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinden bu yana 80 bini aşkın kişi gözaltına alındı.

Mega hapishanenin inşasının tamamlanmasından bu yana nakledilen çete üyesi sayısının 10 bini geçtiği belirtiliyor.

Kıtanın en büyüğü

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide 166 hektarlık alanda bulunan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi", Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Yüksek güvenlikli hapishanede 250 polis, 600 asker ve onlarca gardiyan görev yapıyor.

Şilte ve yastık olmadan çelik saclardan yapılan ranzalarda uyuyan mahkumların hiçbir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarına müsaade edilmiyor.

Ülkede diğer cezaevlerinin kapasitesinin ise 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

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