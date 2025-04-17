El Salvador, ABD'den sınır dışı edilenlerin tutulduğu hapishanenin kapasitesini 2 katına çıkarmayı planlıyor
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'den sınır dışı edilenlerin tutulduğu CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) hapishanesinin kapasitesinin 2 katına çıkarılacağını bildirdi.
Ankara
Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in El Salvador'a martta düzenlediği resmi ziyarette CECOT'ta da incelemelerde bulunduğu hatırlatıldı.
Haberde, Bukele'nin Noem'e hapishanenin kapasitesini 2 katına çıkarmayı planladığını belirttiği aktarıldı.
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Buna göre, 2023'te açılan ve halihazırda 40 bin kadar mahkumu barındırabilecek donanıma sahip hapishanenin kapasitesi 80 bine çıkarılacak.
"80 dönümden fazla arazi"
Bakan Noem, mart sonu El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların barındığı CECOT'ta incelemede bulunmuştu.
Ziyaret sonrası basına konuşan Noem, "(Bukele) Kapasiteyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Üzerine inşa edeceği 80 dönümden fazla arazi var." demişti.
15 bin mahkum barınıyor
Bukele, ülkenin San Vicente kentinin Tecoluca bölgesindeki CECOT'u, 2023'te halka tanıtmıştı.
WSJ haberinde "Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi" olarak tanıtılan CECOT, halihazırda 15 bin mahkumu barındırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.