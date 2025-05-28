Dolar
39.06
Euro
44.34
Altın
3,308.49
ETH/USDT
2,654.30
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
9,213.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçi tahliye edildi

Filistin Kızılayı, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

Jomaa Younis, Ali Semerci  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçi tahliye edildi

Gazze

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, hastanelere yönelik bombardıman sonrasında yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "İnsani yardım görevini yerine getirirken yaralanan 3 sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 7 yaralı, 54 sağlık çalışanı ve refakatçiler, Gazze Şehri'ndeki Eş-Şifa Hastanesine kaldırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kızılayın açıklamasında, tahliyenin, devam eden bombardıman ve şiddetli askeri tırmanışın yaşandığı bölgelerde hareket etmenin zorluğu nedeniyle tehlikeli koşullar altında gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin tüm bu zorluklara rağmen görevi başarıyla tamamlamayı başardığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 901 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 56'ya, yaralıların sayısı da 123 bin 129'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer atandı
11 il için "sarı" meteorolojik uyarı
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu

Benzer haberler

El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçi tahliye edildi

El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçi tahliye edildi

Gazze'deki “yardım noktası” görüntüleri Nazi kamplarında çekilen sembol bir fotoğrafa benzetildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki gıda krizinden dolayı Hamas'ı suçladı

İsrail'in desteklediği yardım noktasında askerler Filistinlilere ateş açtı

İsrail'in desteklediği yardım noktasında askerler Filistinlilere ateş açtı
Vatikan: Gazze'de yaşananlar kabul edilemez

Vatikan: Gazze'de yaşananlar kabul edilemez
İsrail, "Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı" maskesiyle Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor

İsrail, "Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı" maskesiyle Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet