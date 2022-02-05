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Dünya

Ekvador'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 31 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Sinan Doğan   | 05.02.2022
Ekvador'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi Fotoğraf: Josep Vecino - Anadolu Ajansı

Bogota

Ekvador basınında çıkan habere göre, yetkililer, son 19 yılın en yüksek yağışının meydana geldiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 27'ye, kayıpların sayısı ise 2 olarak güncellendi.

Başkent Quito'nun orta ve batı bölgelerindeki sağanaktan 348 ailenin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Ulusal Risk Yönetim Servisinin verilerine göre, ülkede ekim ayından bu yana yaşanılan sellerde şimdiye kadar 44 kişi öldü, 77 kişi yaralandı, 686 kişinin evsiz kalmasının yanı sıra ve 5 bin 848 kişi de maddi zarar gördü.


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