Ekvador'da meydana gelen heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişiden haber alınamıyor
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kayboldu.
Kito
İtfaiye yetkilisi Angel Barriga, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesindeki toprak kaymasına ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamada bulundu.
Heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirten Barriga, 30 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.
Barriga, toprak kayması sonucu kapanan yolların arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.