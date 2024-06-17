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Dünya

Ekvador'da meydana gelen heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişiden haber alınamıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kayboldu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Ekvador'da meydana gelen heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişiden haber alınamıyor

Kito

İtfaiye yetkilisi Angel Barriga, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesindeki toprak kaymasına ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamada bulundu.

Heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirten Barriga, 30 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Barriga, toprak kayması sonucu kapanan yolların arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını ifade etti.

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