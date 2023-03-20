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Dünya

Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Sinan Doğan  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Bolivar

Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği, yaralılarının sayısının ise 446'ya çıktığı bildirildi.

Ülkede sarsıntıdan en çok etkilenen kentlerin El Oro ile Azuay olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yerel basında çıkan habere göre, depremde en az 360 bina yıkıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, yıkımın yaşandığı kentleri ziyaret etti. Lasso, "Çalışmaların hızlıca başlatılabilmesi için hükümet olarak gereken tüm mali kaynakları acilen sağladık. Hasar tespit çalışmaları başladı." dedi.

Depremden etkilenen Peru'da ise 1 kişi öldü

Depremden etkilenen Peru'nun kuzeyindeki Tumbes kentinde de 4 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 73 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Kolombiya ve Şili'den yapılan açıklamalarda Ekvador ile depremden etkilenen Peru halkıyla dayanışma vurgulanarak, yardıma hazır oldukları bildirildi.

18 Mart'taki deprem 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.

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