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Dünya

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da benzine yüzde 35, motorine yüzde 38 zam yapıldı

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da benzinin litre fiyatı yüzde 35, motorinin litre fiyatı ise yüzde 38 oranında arttırıldı.

Mahmut Geldi   | 29.06.2021
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da benzine yüzde 35, motorine yüzde 38 zam yapıldı

Beyrut

Lübnan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, devletin sübvanse ettiği benzin ve motorin fiyatlarına bugün itibariyle zam yapıldığı belirtildi.

Bugün itibariyle 95 oktan 20 litrelik benzinin 61 bin 100 Lübnan lirasına satılacağı aktarılan açıklamada, 20 litrelik motorinin ise 46 bin 100 liraya yükseldiği ifade edildi.

Böylece iç piyasada en çok tüketilen akaryakıt sınıflarından 95 oktan benzine yüzde 35 ve taşımacılık ile elektrik jeneratörlerinde kullanılan motorine ise yüzde 38 zam yapılmış oldu.

Ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 oranında sübvanse eden Merkez Bankası, dün akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 liradan firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Ülkedeki ekonomik kriz ve akaryakıt sorunu

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden yüzde 85 sübvanse ediyordu.

Lübnan’da haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin Lübnan'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Ekonomi uzmanları ise Lübnan Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkat çekiyor.

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