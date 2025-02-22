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Dünya

Ege'de 4 Yunan adasında sismik hareketlilik nedeniyle eğitime bir hafta daha ara verildi

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Ayhan Mehmet  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Ege'de 4 Yunan adasında sismik hareketlilik nedeniyle eğitime bir hafta daha ara verildi Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.

Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.

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