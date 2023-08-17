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Dünya

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer gündemiyle ikinci kez toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin genelkurmay başkanları, 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer gündemiyle ikinci kez bir araya geldi.

Adam Abu-bashal  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer gündemiyle ikinci kez toplandı

Abuja

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da görüştü.

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ECOWAS'ın Nijer'de anayasal düzeni yeniden tesis etmek için elindeki tüm imkanları kullanacağını söyledi.

Nijer'deki cuntanın ECOWAS ile "kedi fare oyunu" oynadığını söyleyen Musah, "İşin aslı şu ki Nijer'deki askeri yetkililer, otoritenin hepimizin arzu ettiği gibi krize barışçıl bir çözüm bulma çabalarına rağmen, meydan okumaya devam ediyor. Burkina Faso, Gine ve Mali'deki darbeci dostlarının oyun kitabından kopya çekiyor gibi görünüyor." dedi.

Musah, bölgedeki askeri yönetim altında olanlar ve Cape Verde hariç tüm ECOWAS üyelerinin ihtiyat kuvvetlerine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, 2 Ağustos'ta Nijer'deki darbe gündemiyle Nijerya'nın başkenti Abuja'da toplanmıştı.

Toplantıda demokrasiyi yeniden sağlama konusunda kararlılık mesajı verilmişti.


Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.


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