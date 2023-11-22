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Dünya

ECOWAS Parlamentosu, Nijer'e yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Parlamentosu, bölgedeki devlet ve hükümet başkanlarına, Nijer'e 26 Temmuz'daki darbe nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Adam Abu-bashal  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
ECOWAS Parlamentosu, Nijer'e yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Abuja

Nijerya Senatosu Başdenetçisi Senatör Ali Ndume, ülkesinin başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS Parlamentosu'nun açılış oturumunun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Nijer'e sınırı bulunan yaklaşık yedi Nijerya eyaletinin, yaptırımların hedefinde olduğunu belirten Ndume, ECOWAS Parlamentosu'nun, bölgedeki devlet ve hükümet başkanlarından Nijer'e uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istediğini söyledi.

Ndume, "Bu basın toplantısı, ECOWAS Devlet Başkanlarına, Nijer'deki insani durumu göz önünde bulundurmaları ve siyasi çıkmazı çözmeleri için bir çağrıda bulunuyor." diye konuştu.

Yaptırım nedeniyle çocukların ve kadınların tarifsiz zorluklara maruz kaldığına işaret eden Ndume, "Bu sorunun çözümünde anlamlı bir ilerleme kaydedilmedi. ECOWAS ülkelerine, yaptırımları kaldırmaları ve Nijer ile Nijerya arasındaki kapalı sınırı açmaları çağrısında bulunuyoruz, çünkü acı çeken yoksullardır. Bunun, ilgili vatandaşların ortak bir kararı olduğunu söylememe izin verin." dedi.

Nijer'de askerin 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ECOWAS ve bazı Batılı ülkeler, bu ülkeye yönelik çeşitli yaptırım kararları almıştı.

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