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Dünya

ECOWAS heyeti, darbe sonrası arabuluculuk için Burkina Faso'ya gitti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyetinin, Burkina Faso'da ordunun yönetime el koymasının ardından arabuluculuk görüşmeleri için bu ülkeye gittiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 03.10.2022
ECOWAS heyeti, darbe sonrası arabuluculuk için Burkina Faso'ya gitti

İstanbul

ECOWAS'dan yapılan açıklamada, bir heyetin, arabuluculuk için Burkina Faso'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

Heyetin Burkina Faso'da arabuluculuk adımı, 30 Eylül'de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın Togo'ya sığınması sonrası gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan darbeyle iktidarı ele geçiren Yüzbaşı İbrahim Traore'nin, başkent Vagadugu'da bakanlıkların temsilcileriyle toplantı yaptığı açıklandı.

ECOWAS, 30 Eylül'de Burkina Faso’da ordunun yönetime el koymasını güçlü şekilde kınamış ve 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzene hızlı dönüş için üzerinde anlaştıkları takvime titizlikle uyulması çağrısı yapılmıştı.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, ECOWAS ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

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