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Dünya

ECOWAS genelkurmay başkanlarından, Nijer'de demokrasinin yeniden sağlanması konusunda kararlılık vurgusu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin genelkurmay başkanları, darbenin yaşandığı Nijer'de demokrasiyi yeniden sağlama konusunda kararlılık mesajı verdi.

Adam Abu-bashal  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
ECOWAS genelkurmay başkanlarından, Nijer'de demokrasinin yeniden sağlanması konusunda kararlılık vurgusu Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Abuja

ECOWAS ülkeleri genelkurmay başkanları, 26 Temmuz'da Nijer'de yapılan darbenin ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, burada yaptığı konuşmada, ECOWAS genelkurmay başkanlarının, önlerindeki zorluklar ne olursa olsun Nijer'de demokratik yönetimin yeniden tesis edilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Musa, Nijer'de yaşanan olayların, tüm Batı Afrika sınırlarında yankılandığını ve herkesi olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Nijer Cumhuriyeti'ndeki darbe, hepimizin ortak dikkatini ve ortak tepkisini gerektiren bir olaydır. Nijer'deki demokratik yönetişimi yeniden tesis etmenin zorluklarıyla ortak deneyimlerimiz, bilgeliğimiz ve kolektif kararlılığımızdan yararlanarak yüzleşmeliyiz." dedi.

Christopher Musa, kararlarının, kaçınılmaz olarak alt kıtadaki milyonlarca insanın hayatını şekillendireceğini ifade etti.

Öte yandan ECOWAS, darbe liderleriyle görüşmek üzere Nijer'e bir heyet gönderdi.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.


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