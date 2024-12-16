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Dünya

ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in bloktan ayrılma kararını onayladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birlikten ayrılma kararını onayladı.

Adam Abu-bashal  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in bloktan ayrılma kararını onayladı

Abuja

ECOWAS ülke liderleri, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, üç ülkenin birlikten ayrılma kararını resmen onayladı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray tarafından okunan bildiride, ECOWAS'ın üç ülkenin topluluktan çıkma kararına saygı duyduğu belirtildi.

Touray, revize edilen ECOWAS anlaşmasının 91. maddesi uyarınca üç ülkenin 29 Ocak 2025'te blok üyeliğinin resmen sona ereceğini söyledi.

Topluluğun, 29 Ocak 2025 ile 29 Temmuz 2025 arasındaki dönemi geçiş dönemi olarak belirlediğini ifade eden Touray, geçiş dönemi boyunca ECOWAS'ın kapılarını Burkina Faso, Mali ve Nijer'e açık tutmaya karar verdiğini belirtti.

Touray, geçiş dönemi sırasında üç ülkenin topluluğa yeniden katılmaya karar vermeleri halinde yeniden kabul edileceklerini kaydetti.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray tarafından okunan bildiride Komisyon, üç ülkenin topluluktan çıkma kararına saygı duyduğunu belirtti.

Birbirine komşu Burkina Faso, Mali ve Nijer Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmuştu.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

ECOWAS ise 3 üyenin bu kararının, topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ı arabulucu olarak görevlendirmişti.

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