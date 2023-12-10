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Dünya

ECOWAS, bölgedeki darbe ve güvenlik sorunları gündemiyle toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, darbe olayları ve Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarını ele almak üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Adam Abu-bashal  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
ECOWAS, bölgedeki darbe ve güvenlik sorunları gündemiyle toplandı

Abuja

"61. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için toplanan ECOWAS ülkelerinin liderleri, son zamanlardaki darbe olayları ve Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarını ele alıyor.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, açılışta yaptığı konuşmada, son bir yılda Nijer'de darbe, Sierra Leone ve Gine Bissau'da da darbe girişimlerinin yaşandığını söyledi.

Touray, askeri darbelerin, bölgedeki güvensizliğin itici gücü olduğunu belirtti.

ECOWAS'ın bölgedeki darbelere karşı kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurgulayan Touray, farklı çevrelerden gelen baskılara rağmen Nijer ile ilgili karara uyduklarını söyledi.

Touray, "Nijer'deki vahim insani durumun farkındayız ve halkın iyiliği için tıbbi ve insani yardım malzemelerine erişim izni verdik." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu da zirvenin sadece kendi alt bölgelerinde değil küresel çapta önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

ECOWAS'ın demokratik konsolidasyon, ekonomik zorluklar, iklim değişikliği krizi ve gıda güvensizliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Tinubu, "Dolayısıyla bugün burada bir araya gelmemiz, alt bölgemizin kalkınması ve etkin entegrasyonu konusundaki kararlılığımızın açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

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