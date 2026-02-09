Dolar
43.59
Euro
51.96
Altın
5,076.25
ETH/USDT
2,134.70
BTC/USDT
70,820.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu N’Golo Kante, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ECB Başkanı Lagarde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanacağını söyledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl hedef seviyenin altına gerilemesinin ardından, orta vadede yüzde 2 düzeyinde istikrar kazanmasının beklendiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
ECB Başkanı Lagarde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanacağını söyledi

Berlin

Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu üzerine yaptığı konuşmada, bölge ekonomisinin görünümü ve para politikasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenmiş değerlendirmelerin, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefte istikrar kazanacağını teyit ettiğini aktaran Lagarde, "Enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefimizde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını bekliyoruz. Mevcut belirsiz ortamda, verilere dayalı ve toplantı odaklı yaklaşımımız bize iyi hizmet ediyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa ekonomisini güçlendirme çabaları kapsamında enflasyonun kontrol altında tutulması için çalıştıklarını kaydeden ECB Başkanı, ekonomik dayanıklılık ve rekabetçiliğin yalnızca para politikasına değil, daha geniş bir politika çerçevesine bağlı olduğunu vurguladı.

Mevcut belirsiz ortamda para politikasına yönelik toplantı bazlı ve veriye dayalı yaklaşımlarına devam edeceklerini anlatan Lagarde, "ECB'nin taahhüdü nettir, fiyat istikrarına ve daha güçlü bir Avrupa vizyonuna odaklanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Avro Bölgesi’ndeki düşük verimlilik ve zayıf büyüme oranlarından duyulan endişeyi dile getiren Lagarde, yasama organlarını gerekli yapısal reformları hayata geçirmeye çağırdı.

Dijital avro

Merkez bankası parasının geleceğine dair kapsamlı bir yol haritası paylaşan ECB Başkanı, fiziksel nakit kullanımının devam edeceğini vurgularken "dijital avronun" Avrupa’nın ekonomik egemenliği için stratejik önem taşıdığını söyledi.

Lagarde, "Dijital avro, kritik ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığı önleyerek tamamen Avrupa altyapısına dayanacaktır. Bu proje, nakit paranın gizliliğini dijital dünyaya taşıyan güvenli bir çözüm sunacaktır." dedi.

Dijital avronun Avrupa ekonomisi için stratejik bir kalkan görevi göreceğini savunan Lagarde, sistemin tamamen Avrupa altyapısı üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Lagarde, "Bu sayede, ekonomimizin işleyişi için kritik önemi haiz ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığın önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin sadece bireysel ödemelere değil, dijital varlık ekosistemine de odaklandığını kaydederek tokenizasyonun potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Öte yandan, yılın başında enerji fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle Avro Bölgesi'nde enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

ECB her ne kadar orta vadede hedefe dönüleceğini öngörse de analistler avronun son dönemdeki yükselişinin bu tahmini riske atabileceğini belirtiyor.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van ve Ağrı'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
DMM'den "Kandilli Rasathanesi'nin istasyonu kapatıldı" iddialarına yalanlama
Dışişleri Bakanı Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu
İstanbul'da "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" paneli düzenlendi
Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ECB Başkanı Lagarde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanacağını söyledi

ECB Başkanı Lagarde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanacağını söyledi

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy görevinden erken ayrılıyor

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini değiştirmedi

ECB'nin kararlarında avrodaki hareketlerin belirleyici olabileceği tahmin ediliyor

ECB'nin kararlarında avrodaki hareketlerin belirleyici olabileceği tahmin ediliyor
ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi

ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet